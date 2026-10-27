La pobreza, por encima de la religión: qué esperan los argentinos de la visita del papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas que van mucho más allá de las cuestiones religiosas. Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que la pobreza y la paz internacional son las principales preocupaciones que los argentinos esperan que el pontífice coloque en el centro de su agenda.

El estudio, realizado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR), también dejó al descubierto una sociedad dividida respecto de la importancia de la llegada del Papa: mientras el 49,3% considera que será un acontecimiento importante, el 50,7% le atribuye poca o ninguna relevancia.

Sin embargo, existe una coincidencia significativa entre los consultados: el 43,2% considera que la pobreza debería ser la principal prioridad del pontificado, seguida por la paz internacional, con el 20,6%.

Los resultados muestran que las expectativas sobre León XIV están más vinculadas con los problemas sociales y económicos que con las discusiones internas de la Iglesia católica.

Qué esperan los argentinos del papa León XIV

De acuerdo con el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, las principales prioridades señaladas por los encuestados son:

Pobreza: 43,2%.

43,2%. Paz internacional: 20,6%.

20,6%. Transparencia de la Iglesia: 9,7%.

9,7%. Migraciones: 6,9%.

6,9%. Medio ambiente: 5,1%.

5,1%. Cuestiones doctrinales: 4,6%.

4,6%. Abusos sexuales: 4,2%.

También aparecen la familia, la inteligencia artificial y el diálogo interreligioso, aunque con porcentajes menores.

La pobreza y la paz internacional concentran, en conjunto, el 63,8% de las respuestas, lo que evidencia el peso de las preocupaciones sociales y humanitarias frente a los asuntos estrictamente religiosos.

Los jóvenes, los más preocupados por la pobreza

Uno de los datos más llamativos del relevamiento aparece entre los jóvenes de 16 a 29 años.

Aunque son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal, el 49,2% considera que León XIV debería priorizar la lucha contra la pobreza, una proporción superior al promedio general.

La preocupación también alcanza al 50,9% entre los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y al 45% entre las personas con menor nivel educativo.

El resultado refleja que una menor identificación con las instituciones religiosas no necesariamente implica desinterés por el mensaje social del pontífice.

Una sociedad dividida ante la llegada del Papa

La encuesta también identificó diferencias importantes según la edad, el género y el lugar de residencia.

Entre los mayores de 50 años, el 58,3% considera importante la visita, mientras que entre los jóvenes de 16 a 29 años esa valoración desciende al 39,8%.

Las diferencias territoriales son todavía más pronunciadas: en el AMBA solo el 35,5% considera importante la llegada del pontífice, frente al 56,2% en el resto del país.

Por otra parte, el 42,2% de las mujeres cree que la visita podría favorecer un acercamiento a la religión o la espiritualidad, mientras que entre los varones esa expectativa alcanza al 28%.

Para Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro, la figura papal mantiene relevancia pública, aunque esa valoración no necesariamente se traduzca en una mayor participación religiosa.

En ese contexto, la llegada de León XIV aparece como un acontecimiento que trasciende la fe y pone en discusión las principales preocupaciones sociales de los argentinos.