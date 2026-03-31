La pobreza descendió en 2025 y marcó su cifra más baja desde 2018

El último informe del INDEC confirmó una caída en la pobreza en Argentina, que cerró 2025 en 28,2%. Se trata del nivel más bajo en siete años, aunque el dato convive con una realidad persistente: millones de personas aún enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

Detrás de ese porcentaje, sin embargo, hay más de 8,5 millones de personas que aún no logran cubrir sus necesidades básicas.

El dato marca una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre del mismo año, consolidando una tendencia descendente que comenzó tras el pico registrado en la primera mitad de 2024, cuando el índice alcanzó el 52,9%. Desde entonces, la evolución fue sostenida: 38,1% en el segundo semestre de 2024, 31,6% en el primero de 2025 y, finalmente, el actual 28,2%.

La cifra, además, se ubica como la más baja desde 2018, cuando la pobreza había cerrado en 27,3%. Sin embargo, el informe también deja en evidencia la magnitud del desafío: si se amplía la mirada, todavía hay cerca de 13 millones de personas que continúan bajo la línea de pobreza en el país.

En paralelo, la indigencia —que mide la incapacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA)— también mostró una leve mejora. Cerró el 2025 en 6,3%, lo que representa una baja de 0,6 puntos porcentuales y alcanza a casi 2 millones de personas. La diferencia con la pobreza radica en que esta última considera la Canasta Básica Total (CBT), que incluye otros bienes y servicios esenciales.

Tras la difusión del informe, el Gobierno nacional salió a respaldar los resultados. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la caída a tres factores principales: el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo de programas sociales sin intermediarios desde el inicio de la gestión.

En la misma línea, desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, destacaron que las políticas implementadas permitieron estabilizar la economía y asistir de manera directa a los sectores más vulnerables, lo que —según señalaron— contribuyó a la reducción de los indicadores sociales.

LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

Dato no relato.

MAGA! https://t.co/rAGqBGhU6n — Javier Milei (@JMilei) March 31, 2026

El presidente Javier Milei, por su parte, optó por un mensaje breve en redes sociales: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, escribió, en referencia a las cifras oficiales.

Entre la mejora estadística y la persistencia de millones de personas en situación vulnerable, el nuevo dato abre un escenario de contrastes: una tendencia descendente en los indicadores, pero con una base