La población en cárceles argentinas alcanzó su nivel más alto en cinco años: ¿cuál es la situación en Mendoza?

Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la población alojada en las cárceles federales de la Argentina llegó en 2025 a su registro más elevado de los últimos cinco años al cerrar diciembre con 12.166 personas privadas de la libertad, lo que representa un incremento del 4% respecto de 2024.

En ese sentido, el informe expone que el crecimiento no fue igual en todo el país, ya que el aumento de la población penal se concentró principalmente en cuatro jurisdicciones: Mendoza, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, el informe hizo un desglose de la situación procesal de los internos. Es así que se pudo observar que dos tercios de las personas privadas de la libertad en el ámbito federal cuentan con condena firme. Además, se registró una disminución en el porcentaje de presos sin sentencia: del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025, lo que fue interpretado como una mejora en los tiempos de resolución judicial.

Entre los aspectos destacados, la PROCUVIN alertó sobre un aumento del 11,3% en la cantidad de mujeres y personas travesti-trans detenidas, que actualmente representan el 8,1% del total de la población carcelaria federal. También se consignó el número más alto de los últimos años de mujeres embarazadas o que conviven con sus hijos pequeños dentro de los penales.

Finalmente, el reporte indicó que el 16% de las personas detenidas son extranjeras y que la franja etaria de jóvenes de entre 18 y 21 años se redujo casi un 20% interanual, aunque la mayoría de ellos permanece bajo prisión preventiva.

La situación de Mendoza

Si se pone el foco en Mendoza, el Complejo Penitenciario Federal VI fue identificado como uno de los establecimientos donde más se incrementó la cantidad de internos durante 2025, consolidando a la provincia como uno de los focos críticos del sistema federal.