La Pinacoteca Sanmartiniana Fidel Roig Matons, ubicada en el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, recibió más de 1.680 visitantes durante 2026. El balance anual refleja el interés de estudiantes, mendocinos y turistas por conocer este espacio dedicado a la historia sanmartiniana y al patrimonio artístico provincial.

Según los datos del informe, durante el año pasaron por la sala 1.164 alumnos y docentes, pertenecientes a 34 delegaciones escolares e institucionales. Además, se contabilizaron 519 turistas y visitantes particulares, distribuidos en 142 grupos. En total, se realizaron 148 jornadas de mediación cultural.

Las visitas educativas incluyeron instituciones de gestión estatal, privada y técnica o superior, con estudiantes de entre 12 y 18 años, además de grupos terciarios y universitarios. Las delegaciones llegaron principalmente desde la Ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, aunque también participaron establecimientos de Junín, San Martín, San Rafael, Santa Rosa y Malargüe, entre otros departamentos.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

En el caso del turismo, la Pinacoteca recibió visitantes de distintas provincias argentinas, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Juan. También llegaron personas de Chile, Brasil, Uruguay, Francia y Estados Unidos.

Octubre fue el mes de mayor convocatoria, con 556 visitantes, seguido por septiembre, con 219, y noviembre, con 209. El crecimiento estuvo relacionado principalmente con el regreso y la ampliación de las visitas escolares durante el segundo semestre.

Otro aspecto destacado fue la valoración del público. El espacio cuenta con una calificación promedio de 5 sobre 5 en Google Maps, más de 150 reseñas y un 100% de recomendaciones positivas. Entre los puntos más reconocidos se encuentran la calidad de las visitas guiadas, la atención y el valor histórico y artístico de la colección.