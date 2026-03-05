Search
Instagram Facebook Twitter
aerolineas-estafa
impactante

La PFA detuvo a un joven por estafar a Aerolíneas Argentinas en medio millón de dólares

Un ingeniero en software y con trabajo en ciberseguridad fue el primer detenido en una millonaria estafa a Aerolíneas Argentinas

Horas atrás la Policía Federal Argentina confirmó la detención de Juan Ignacio Veltri, a mano del Departamento Federal de Investigaciones, por ser acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas en casi medio millón de dólares el último tiempo.

Y es que todo comenzó con una denuncia que presentó la propia empresa por una supuesta alteración en el sistema del programa “Aerolíneas Plus”. Ante esto, el detenido en Tres de Febrero, fue identificado y se le atribuye el haber robado 16.595.000 millas; lo que en dinero significaría una pérdida aproximada de 493.800 dólares y con lo que el acusado habría viajado a Cancún, Madrid, Roma y más.

Ante esto, las investigaciones siguieron y fueron aumentando, hasta que los funcionarios encontraron una vivienda perteneciente a este primer sospechoso, por lo que se ordenó el allanamiento del inmueble. Se trató de una casa en Ciudadela, donde lograron detener a Veltri y pudieron secuestrar dos notebooks, dos teléfonos celulares y discos rígidos; quedando todo a disposición de la Justicia bajo la carátula “Defraudación contra la Administración Pública”.

Este chico no es solo uno más, sino que es un ingeniero en software y que trabaja en una empresa de ciberseguridad tras haber estudiado durante varios años en la UADE, una prestigiosa universidad privada de Ciudad de Buenos Aires.

ETIQUETAS:

estafadolaresPFAaerolineas argentinas

+ Noticias

impactante

La PFA detuvo a un joven por estafar a Aerolíneas Argentinas en medio millón de dólares

Por: Redacción NDI

lucha

Asambleas por el agua marcharán en contra de la minería durante el Carrusel de Vendimia

Por: Redacción NDI

El beneficio de PAMI que pocos jubilados conocen

Por: Violeta Díaz Costa

VENDIMIA

Ciudad de Mendoza celebra los 90 años de la Vendimia con un carro alegórico especial

Por: Violeta Díaz Costa

MENDOZA CIUDAD

Cuenta regresiva para el aniversario de la Arístides: shows destacados y cortes de tránsito

Por: Violeta Díaz Costa

Plenario

El SUTE define si acepta la oferta salarial del Gobierno

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter