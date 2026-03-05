La PFA detuvo a un joven por estafar a Aerolíneas Argentinas en medio millón de dólares

Horas atrás la Policía Federal Argentina confirmó la detención de Juan Ignacio Veltri, a mano del Departamento Federal de Investigaciones, por ser acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas en casi medio millón de dólares el último tiempo.

Y es que todo comenzó con una denuncia que presentó la propia empresa por una supuesta alteración en el sistema del programa “Aerolíneas Plus”. Ante esto, el detenido en Tres de Febrero, fue identificado y se le atribuye el haber robado 16.595.000 millas; lo que en dinero significaría una pérdida aproximada de 493.800 dólares y con lo que el acusado habría viajado a Cancún, Madrid, Roma y más.

Ante esto, las investigaciones siguieron y fueron aumentando, hasta que los funcionarios encontraron una vivienda perteneciente a este primer sospechoso, por lo que se ordenó el allanamiento del inmueble. Se trató de una casa en Ciudadela, donde lograron detener a Veltri y pudieron secuestrar dos notebooks, dos teléfonos celulares y discos rígidos; quedando todo a disposición de la Justicia bajo la carátula “Defraudación contra la Administración Pública”.

Este chico no es solo uno más, sino que es un ingeniero en software y que trabaja en una empresa de ciberseguridad tras haber estudiado durante varios años en la UADE, una prestigiosa universidad privada de Ciudad de Buenos Aires.