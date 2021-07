La judoca argentina Paula Pareto no pudo avanzar en la disciplina y se despidió del ámbito deportivo de competencia.

Entre las primeras participaciones argentinas de estos JJOO, Paula “Peque” Pareto de 35 años se despidió – en esta madrugada argentina- de los Juegos Olímpicos de Tokio “2020”. Un esguince en uno de sus brazos en su cruce con la japonesa Funa Tonaki, hizo que, en el posterior enfrentamiento con la portuguesa Catarina Costa, no pudiera superar la instancia y finalmente quedar fuera de la competencia en los cuartos de final de su división.

«Perdón por no hacerlos tan felices como en Río (2016) […] como a cualquier deportista, no me gusta perder, me entristece, pero no es tan malo un diploma olímpico. Objetivamente está bien”, dijo emocionada Paula Pareto y agradeciendo el apoyo recibido en el tramo final de su destacada carrera deportiva.

#Judo ¡Paula Pareto se despide a lo grande!



En su última competencia, la Peque dejó todo en el tatami e hizo sentir orgullosos a todos los argentinos por su entrega y corazón.



#Judo ¡Paula Pareto se despide a lo grande!

En su última competencia, la Peque dejó todo en el tatami e hizo sentir orgullosos a todos los argentinos por su entrega y corazón.

¡Te queremos, Paula! 💙

La Peque perdió por waza-ari con la portuguesa Catarina Costa, a quien abrazó y felicitó sobre el tatami del Centro Nippon Budokan, en un gesto de generosidad que postergó sus sentimientos por realizar su última intervención en los Juegos.

Al retirarse del espacio de lucha, la argentina se fundió en un sentido abrazo con su entrenadora Laura Matinel, soltó lágrimas de emoción y luego recibió el cálido saludo de las autoridades de la delegación argentina, entre ellas, el presidente del Comité Olímpico (COA), Gerardo Werthein.

Paula Pareto

Médica traumatóloga de profesión, en el mundo del deporte logró alzarse con un campeonato mundial en 2015, obtuvo el bronce en Pekín 2008 y el oro de Rio 2016. Al margen de sus logros olímpicos destacan el Campeonato Mundial logrado en Astana, Kazajistán, en 2015 y el título en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Paula Pareto nació en San Fernando, Argentina el 16 de enero de 1986. Junto a su hermano comenzó a entrenar judo cuando tenía 9 años y aunque en sus inicios era de las pocas niñas que practicaba el deporte, nunca se desalentó y siguió entrenando para ser la mejor.

Hoy, después de numerosos títulos, Paula Pareto ha creado un antecedente histórico en Argentina y en el mundo del judo motivando la participación femenina.

