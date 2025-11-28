“La pelota no se mancha”: el fuerte apoyo de Patricia Bullrich a Verón en medio de su conflicto con AFA

Siguen los coletazos del conflicto que enfrenta a Juan Sebastián Verón -presidente y gloria de Estudiantes de La Plata- y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encabezada por Claudio Chiqui Tapia.

Luego de que el Pincha expusiera que el titulo otorgado a Rosario Central no fue por votación -como había querido instalar AFA-, los jugadores pincharratas hicieran el pasillo del campeón de espalda a los futbolistas del Canalla. Ante esta última situación -amparándose en una supuesta reglamentación que establece la obligatoriedad del pasillo y el protocolo a seguir-, la Casa Madre del fútbol argentino decidió imponer una fuerte sanción a Verón, inhabilitándolo por seis meses en sus funciones.

Debido a esta situación, quien salió a respaldar a la Brujita fue la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A través de un posteo en “X”, Bullrich aseguró que “Verón está con el hincha de verdad“, y apuntó directamente contra el mandatario de AFA: “Tapia, con la casta y la mafia de siempre”.

Verón está con el hincha de verdad.

Tapia, con la casta y la mafia de siempre.



Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.



La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025

Siguiendo el contrapunto planteado entre los dos dirigentes, la Ministra sentenció que “en este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios“.

Para finalizar, Bullrich utilizó una mítica frase de Diego Armando Maradona: “La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia“.