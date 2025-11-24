Search
Instagram Facebook Twitter
la-verdad-oculta-1
STREAMING

La película de Netflix con Will Smith que impacta por su historia real

La producción expone una investigación médica que incomodó a la NFL y transformó el debate sobre la salud en el deporte.

“La verdad oculta” es una de las producciones más fuertes que ofrece Netflix, no solo por el nivel de su elenco, sino por el peso de la historia real que expone. Estrenada en 2015 y dirigida por Peter Landesman, la película sigue el trabajo del doctor Bennet Omalu, interpretado por Will Smith, un patólogo forense que descubre la encefalopatía traumática crónica (CTE) en jugadores de fútbol americano profesional.

Con una duración de 2 horas y 3 minutos, esta obra combina drama, investigación y crítica social. La actuación de Smith recibió elogios y lo llevó a una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en 2016. Los críticos destacaron la sensibilidad con la que se aborda el caso y el modo en que se expone el silencio institucional alrededor de las lesiones cerebrales en la NFL.

La historia se centra en cómo Omalu logra identificar el daño neurológico que sufrían los jugadores debido a los impactos repetidos, un hallazgo que generó polémica dentro de la liga y salió a la luz tras los casos de figuras como Dave Duerson y Junior Seau.

Para quienes buscan una historia real, profunda y con una actuación potente de Will Smith, “La verdad oculta” es una gran opción dentro del catálogo de Netflix.

ETIQUETAS:

netflixhistoria realLa Verdad ocultapeículaWill Smith

+ Noticias

informe nacional

Se dispararon las ETS en adolescentes mendocinos y los médicos advierten un inicio sexual cada vez más temprano

Por: Redacción NDI

financiamiento

Docentes: los sueldos se desplomaron en 10 años y Mendoza figura entre las más golpeadas

Por: Redacción NDI

FUNDACIÓN

Tunuyán celebra su aniversario: 145 años de historia, cultura y raíces en el corazón del Valle de Uco

Por: Génesis Sandoval

En buena ley

Tanghetto, la banda de Octavio Bianchi Godoy, ganó un Latin Grammy

Por: Agustin Zamora

ATENCIÓN

PAMI: se vence el plazo para renovar la orden médica y seguir recibiendo los pañales gratis

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

La película de Netflix con Will Smith que impacta por su historia real

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter