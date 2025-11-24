La película de Netflix con Will Smith que impacta por su historia real

“La verdad oculta” es una de las producciones más fuertes que ofrece Netflix, no solo por el nivel de su elenco, sino por el peso de la historia real que expone. Estrenada en 2015 y dirigida por Peter Landesman, la película sigue el trabajo del doctor Bennet Omalu, interpretado por Will Smith, un patólogo forense que descubre la encefalopatía traumática crónica (CTE) en jugadores de fútbol americano profesional.

Con una duración de 2 horas y 3 minutos, esta obra combina drama, investigación y crítica social. La actuación de Smith recibió elogios y lo llevó a una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor en 2016. Los críticos destacaron la sensibilidad con la que se aborda el caso y el modo en que se expone el silencio institucional alrededor de las lesiones cerebrales en la NFL.

La historia se centra en cómo Omalu logra identificar el daño neurológico que sufrían los jugadores debido a los impactos repetidos, un hallazgo que generó polémica dentro de la liga y salió a la luz tras los casos de figuras como Dave Duerson y Junior Seau.

Para quienes buscan una historia real, profunda y con una actuación potente de Will Smith, “La verdad oculta” es una gran opción dentro del catálogo de Netflix.