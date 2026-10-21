La película argentina con Ricardo Darín y Diego Peretti que llegó al número uno mundial de Netflix

El cine argentino vuelve a destacarse a nivel internacional. Lo dejamos acá, la película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, se ubicó en el primer puesto del Top 10 global semanal de películas de habla no inglesa de Netflix. Desde su estreno, el 16 de octubre, sumó 3 millones de visualizaciones en todo el mundo.

La producción también tuvo un destacado desempeño en América Latina. Durante su primera semana, encabezó el ranking de películas de la plataforma en Argentina y Uruguay, y logró ingresar al Top 10 de España, Chile, Costa Rica, Israel, Paraguay y Venezuela. El resultado amplió la presencia de esta producción nacional en distintos mercados internacionales.

De qué trata la película

Ricardo Darín interpreta a Ulises Verón, un psicoanalista pragmático que comienza a perder la confianza en los métodos tradicionales de la terapia. Convencido de que necesita obtener resultados concretos con sus pacientes, decide intervenir directamente en sus vidas y empieza a cruzar los límites éticos de su profesión.

Al principio, su nueva manera de trabajar parece funcionar. Sin embargo, la situación cambia cuando llega a su consultorio Martín Bouchard, un escritor interpretado por Diego Peretti que atraviesa un bloqueo creativo.

El encuentro entre ambos pone en crisis las certezas del terapeuta y da lugar a una relación marcada por los enfrentamientos, las contradicciones y los cuestionamientos personales. A medida que avanza la historia, los personajes comienzan a descubrir aspectos de sí mismos que preferirían no reconocer.