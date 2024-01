La pelea que se avecina entre De Marchi y la vicegobernadora

Pasaron las elecciones del 2023, sin embargo la interna en el PRO sigue latente. Por un lado está el sector que lidera el ex candidato a gobernador, Omar de Marchi, que actualmente se desempeña en la Nación como un nexo entre el Congreso y el Gobierno, y en la otra vereda se para la vicegobernadora, Hebe Casado. Lo cierto es que vienen las elecciones internas del partido que fundó Mauricio Macri y Casado quiere competir por la presidencia en Mendoza.

Actualmente el PRO está intervenido, pero eso los comicios internos se llevarán adelante de todas formas. Del sector del lujanino todavía no han definido quién será el candidato. El presidente hasta que fue intervenido había sido Álvaro Martínez, hombre de confianza de De Marchi. Se espera que las internas se realicen en dos meses.

Según adelantó Casado están presentando las fichas para nuevas afiliaciones por lo que recién en febrero estará el padrón actualizado. La esperanza está puesta en las nuevas afiliaciones para que la vicegobernadora se quede con la presidencia del partido.

Pero el demarchismo no se quedará quieto y los que responden al ex diputado nacional aseguran que competirán por el cargo y desmintieron las versiones que circularon sobre la posibilidad de no competir. Hay que recordar que De Marchi armó un espacio nuevo, La Unión Mendocina, para competir contra el radical Alfredo Cornejo en las elecciones provinciales del año pasado.

Con este panorama lo más probable es que haya internas y no un candidato del consenso. Una opción para De Marchi es que Álvarez intente ir por otro mandato.

Con el paso del tiempo Casado viene construyendo poder dentro del PRO con nuevos aliados que antes respondían a De Marchi, pero que se disgustaron y se cambiaron de sector. Entre ellos aparece Cecila Páez, concejal de Luján y Pablo Priore que había sido senador anti De Marchi. Actualmente se desempeña como secretario administrativo y es muy cercano a la vicegobernadora.

También están respaldando a Casado los diputados Sol Salinas, Enrique Thomas y Guillermo Mosso.

Se estima que casi diez mil afiliados podrían participar de las elecciones del PRO.