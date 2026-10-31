La pelea por la gobernación: Ulpiano Suarez quiere ser candidato y no descarta una interna con Petri y los alfiles de Cornejo

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, hizo explícita su intención de competir por la Gobernación y comenzó a posicionarse de cara a la próxima disputa electoral.

En una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann por A24, el jefe comunal no dejó lugar a dudas sobre sus aspiraciones: quiere encabezar el proyecto de Cambia Mendoza y conducir la provincia en la etapa que viene.

“Quiero ser el próximo gobernador porque entiendo que tenemos equipo y experiencia de gestión”, afirmó durante la conversación, en la que también se refirió al escenario interno del oficialismo, la relación con Javier Milei y las prioridades que tendría una eventual administración.

La apuesta de Suarez para suceder a Cornejo

El intendente de la Ciudad planteó su candidatura como una propuesta de continuidad del rumbo político iniciado en 2015, cuando Alfredo Cornejo llegó por primera vez a la Gobernación. Según sostuvo, Mendoza no debe retroceder en el camino recorrido ni quedar nuevamente bajo administraciones que, a su entender, carezcan de capacidad de gestión.

En ese sentido, cuestionó al peronismo y lo responsabilizó por haber dejado “una provincia devastada”. Ulpiano Suarez aseguró que se siente preparado para conducir la próxima etapa y defendió la experiencia acumulada por los equipos de gobierno de Cambia Mendoza.

Petri, las PASO y la interna radical

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de que Luis Petri también compita por la Gobernación. Consultado sobre ese escenario, Suarez reconoció que es una alternativa posible, aunque dejó en claro que su objetivo es convertirse en el postulante del radicalismo.

“Yo quiero ser el candidato del radicalismo, de Cambia Mendoza”, remarcó el jefe comunal que hace tiempo viene mostrando sus ganas de correr la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo.

El intendente capitalino también anticipó que, si no se alcanza un acuerdo interno, considera que las PASO son una herramienta válida para resolver la disputa, de la cual también quieren formar parte el actual ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

De esa manera, planteó que la definición debe quedar en manos de los mendocinos que participen de la interna de la alianza, que ahora también tiene a La Libertad Avanza como parte del espacio.

Ulpiano Suarez reconoció que el tema ya fue conversado con Alfredo Cornejo, pero evitó presentarse como un candidato impulsado por el actual gobernador. “Hay que preguntarle a Alfredo qué opina”, señaló, al tiempo que aclaró que no busca ser “el candidato de alguien”.

Qué dijo sobre Milei y el futuro de la alianza

La relación con el presidente Javier Milei también apareció en la conversación. Eduardo Feinmann le preguntó si lo votaría en una eventual reelección, pero Ulpiano Suarez esquivó una definición concreta.

En cambio, recordó su pertenencia al radicalismo y su rol como presidente del foro de intendentes de ese partido. Sostuvo que la UCR deberá resolver qué lugar ocupa en el próximo escenario electoral en función de los candidatos y las propuestas que estén en juego.

También mencionó el debate sobre la suspensión de las PASO nacionales, un elemento que podría incidir en la estrategia electoral de los distintos espacios.

Vitivinicultura, minería y empleo: las prioridades de una eventual gestión

Al ser consultado sobre cuál sería su primera medida como gobernador, Suarez evitó reducir su propuesta a una decisión puntual y habló de construir una agenda de crecimiento y desarrollo con grandes consensos.

Entre los sectores que considera estratégicos enumeró a la vitivinicultura, que atraviesa una situación compleja, la minería, la energía, Vaca Muerta y la actividad de la construcción. Para el intendente, el desafío será generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades económicas y fortalecer el mercado laboral.

En ese marco, identificó al empleo y los salarios como las principales preocupaciones que recoge de la sociedad. Además, recordó que Mendoza no permite la reelección del gobernador, por lo que consideró necesario construir acuerdos amplios para sostener una política de desarrollo a largo plazo.