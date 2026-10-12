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CIUDAD DE MENDOZA

La Peatonal Sarmiento tendrá una jornada gratuita de primeros auxilios y prevención de la salud

La actividad se realizará el martes 27 de octubre, de 16 a 19, con talleres prácticos, controles médicos y recomendaciones para actuar ante emergencias.

La Ciudad de Mendoza realizará una jornada de prevención y educación sanitaria en la Peatonal Sarmiento, con el objetivo de acercar herramientas prácticas a la comunidad para actuar ante situaciones de urgencia y promover el cuidado de la salud.

La propuesta será el martes 27 de octubre, de 16 a 19, en el tramo comprendido entre avenida San Martín y calle 9 de Julio. La actividad será libre y gratuita, y estará abierta a vecinos y visitantes que quieran aprender técnicas básicas de asistencia y conocer medidas de prevención.

Durante el encuentro, profesionales del área brindarán talleres prácticos de primeros auxilios y control de sangrado. Las capacitaciones estarán orientadas a ofrecer conocimientos que permitan responder de manera adecuada ante una emergencia y brindar asistencia inicial hasta la llegada de los servicios médicos.

Además, habrá puestos de atención primaria donde los asistentes podrán controlar su presión arterial y medir sus niveles de glucemia. También se ofrecerá asesoramiento nutricional para reconocer factores de riesgo y adoptar hábitos que contribuyan al cuidado de la salud.

La jornada incluirá un espacio informativo sobre el Plan de Contingencias ante Catástrofes, destinado a difundir protocolos de actuación y pautas de seguridad para saber cómo proceder frente a situaciones adversas de mayor magnitud.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaPeatonal Sarmientoprevención y educación sanitaria

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