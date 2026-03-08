La Paz se quedó por segundo año consecutivo con el mejor carro

En el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, y el habitual concurso al Mejor Carro Vendimial Departamental, el departamento de La Paz obtuvo el primer lugar.

En tanto, San Rafael se quedó con el segundo puesto. La distinción reconoce el diseño, la creatividad y la representación de la identidad cultural de cada municipio.

La evaluación fue realizada este sábado 7 de marzo en el Teatro Independencia, luego de que los 18 carros departamentales participaran de los tradicionales desfiles de la Vía Blanca y el Carrusel, celebraciones que este año forman parte de los festejos por los 90 años de la Vendimia.

El primer premio, que va para La Paz, consiste en $3.750.000, mientras que el segundo lugar de San Rafael le hace acreedor de $2.250.000.

El carro ganador de La Paz, titulado “La Paz: Manos de Junquillo, Trono de Vendimia”, destacó la identidad del secano mendocino con una propuesta que rindió homenaje a la mujer cosechadora y al junquillo como símbolo de resiliencia. La estética combinó tonos ocres y arenas con matices del vino nuevo y detalles dorados.

Por su parte, San Rafael presentó un carro inspirado en la escenografía de su fiesta departamental “Tierra de Sueños”, con una propuesta de carácter abstracto que integró formas, iluminación y elementos vinculados a la producción vitivinícola, además de referencias al primer afiche de la Vendimia de 1936.