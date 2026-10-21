La pata en todos lados: el sector respaldado por Cornejo se impuso en una elección clave para la Justicia

La elección de representantes de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación dejó un resultado con fuerte lectura política en Mendoza. La lista respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo se impuso con el 50% de los votos provinciales, mientras que el espacio identificado con La Libertad Avanza quedó relegado al tercer lugar, con apenas el 12%.

Aunque se trató de una elección entre profesionales del derecho y no de una competencia partidaria, los resultados expusieron el peso de las distintas estructuras políticas en un organismo estratégico para el funcionamiento de la Justicia.

Gracias Gobernador @alfredocornejo Por haberme recibido, escuchado nuestras propuestas y por compartir sus experiencias. Los compromisos de la @UnidadEnDefensa serán nuestro aporte al fortalecimiento del sistema federal. @MendozaGobierno un ejemplo de gestión. pic.twitter.com/FmqcztX7Hk — Alberto Biglieri (@nachobiglieri) October 14, 2026

La ganadora fue Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri e integrada por la mendocina Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Abogados y Procuradores de Mendoza. La nómina contó con el respaldo de sectores del radicalismo y del PRO, además del acompañamiento de Cornejo y del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

En Mendoza, el espacio reunió 538 votos, equivalentes al 50% de los sufragios válidos emitidos a favor de las listas, y consiguió una diferencia de 235 votos sobre su principal competidor.

El radicalismo mostró su peso frente a los libertarios

La elección dejó una fotografía particular del escenario político mendocino. Mientras el radicalismo provincial consiguió posicionar a la lista que respaldaba en el primer lugar, el espacio identificado con el presidente Javier Milei no logró trasladar su peso político nacional a esta competencia profesional.

La lista Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino e integrada por el abogado sanrafaelino Martín Buscemi, obtuvo 133 votos, equivalentes al 12%, y terminó tercera.

El segundo lugar correspondió a Abogacía Federal, con 303 sufragios (28%), una nómina que reunió a sectores de diferentes procedencias políticas, incluidos referentes vinculados al radicalismo.

En tanto, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, relacionada con sectores del kirchnerismo, quedó cuarta con 110 votos, equivalentes al 10%.

Los resultados representan un triunfo para el armado político y profesional acompañado por Cornejo, aunque su alcance debe interpretarse dentro de una elección sectorial, con un padrón y una participación muy diferentes de los comicios generales.

De hecho, en Mendoza se contabilizaron 1.095 sufragios, frente a un universo de alrededor de 5.000 profesionales habilitados para votar.

El triunfo nacional y el lugar de la mendocina Jazminka Mihaljevic

La lista respaldada por el oficialismo mendocino también se impuso a nivel nacional. Unidad en Defensa de la Abogacía consiguió alrededor del 34% de los votos y obtuvo dos de las cuatro bancas que estaban en disputa para el período 2026-2030.

Los lugares corresponderán a Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, mientras que Mihaljevic, quien ocupaba el cuarto puesto de la nómina, no accederá a una banca titular.

El resultado nacional dejó, además, un dato político relevante: La Libertad Avanza quedó sin representación propia entre los cuatro consejeros elegidos por los abogados.

La lista libertaria terminó última, con cerca del 8% de los sufragios. Las otras dos bancas quedaron para Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, y Abogacía Federal, liderada por Fernando Levene.

De esta manera, el armado vinculado al radicalismo y a distintos colegios profesionales consiguió imponerse sobre las otras propuestas, en una elección atravesada por alianzas que excedieron ampliamente las diferencias propias del ejercicio de la abogacía.

Una disputa política por un organismo clave para la Justicia

El interés político detrás de estas elecciones no es casual. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene entre sus principales atribuciones intervenir en la selección de jueces federales y nacionales, administrar recursos del Poder Judicial y participar en procedimientos disciplinarios contra magistrados.

Por eso, su integración resulta estratégica para los distintos espacios políticos, que buscan fortalecer su influencia en las decisiones vinculadas con el funcionamiento de la Justicia.

En este contexto, el triunfo de la lista respaldada por Cornejo representa un resultado favorable para el sector político que conduce Mendoza y para sus aliados dentro de la abogacía organizada.

Sin embargo, el resultado no significa que el gobernador controle las bancas obtenidas, ya que los representantes electos integran un organismo nacional y responden a una construcción política y profesional más amplia.