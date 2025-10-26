La participación en Mendoza alcanzó el 71,5%, por encima de la Nación

La Junta Electoral Nacional Mendoza informó que la participación en las elecciones 2025 legislativas alcanzó el 71,5% del padrón provincial, integrado por 1.523.484 votantes habilitados.

Según precisaron las autoridades, el porcentaje podría incrementarse hasta dos puntos una vez que finalice el conteo definitivo, debido a la incorporación de mesas que aún no fueron computadas.

Aun con esa eventual suba, la participación se ubica por debajo de los niveles históricos de la provincia. Para tener como referencia reciente, en las últimas elecciones legislativas —que además estuvieron atravesadas por la pandemia— votó el 74% del electorado, lo que implica una merma en la asistencia a las urnas.

El dato refuerza una tendencia nacional marcada por la disminución progresiva de la participación electoral, especialmente en comicios de medio término. No obstante, Mendoza continúa ubicándose entre los distritos con mayor presencia ciudadana en las urnas.

Desde la Junta Electoral destacaron que la jornada se desarrolló sin incidentes relevantes, con normalidad en la apertura y cierre de mesas, y con un flujo constante de votantes durante las primeras horas y antes del cierre del acto eleccionario.

En los próximos días, el escrutinio definitivo permitirá confirmar el número final de participación y avanzar en la distribución formal de bancas resultante de esta elección.

Baja participación a nivel nacional

La participación electoral en las elecciones legislativas de este domingo fue del 66%, según informaron fuentes oficiales. Esta cifra marca un récord histórico negativo, convirtiéndose en la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

El número representa una caída significativa respecto a las últimas elecciones de medio término. En las elecciones legislativas de 2021, la participación consolidada fue del 71%.

La cifra también es drásticamente inferior a la registrada en las elecciones presidenciales del año pasado: en las Generales 2023 votó el 77,05% del padrón, y en el Balotaje 2023 lo hizo el 76,31%.

Las elecciones de hoy, en las que se renovaron 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, fueron las primeras a nivel nacional en las que se utilizó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).