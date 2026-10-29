La participación clave de Cornejo en Rosario para posicionar a Mendoza y sus proyectos mineros en el RIGI

Con el propósito de impulsar la inserción del entramado PyME local en los megaemprendimientos que atrae el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador Alfredo Cornejo estará este jueves a la ciudad de Rosario para participar de la primera Ronda de Negocios organizada por el Gobierno nacional.

La cumbre empresarial y política reunirá a inversores internacionales, autoridades nacionales y pymes de distintos puntos del país con un objetivo central: generar vínculos comerciales directos e integrar bienes, servicios y tecnología argentina a los esquemas de abastecimiento de los grandes proyectos estratégicos.

En el caso de Mendoza, la expectativa está puesta en fortalecer el impacto económico de las iniciativas que ya quedaron formalmente incorporadas al régimen especial: el Parque Solar El Quemado, ubicado en el departamento de Las Heras, y el emprendimiento de cobre PSJ Cobre Mendocino.

La minería como eje del desarrollo regional

Durante la jornada en territorio santafesino, Cornejo integrará un panel clave titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, donde compartirá debate con sus pares de Catamarca (Raúl Jalil), Jujuy (Carlos Sadir), Salta (Gustavo Sáenz), San Juan (Marcelo Orrego) y Santa Cruz (Claudio Vidal). Asimismo, la agenda del mandatario mendocino incluye su participación activa en la Mesa Federal de Minería.

La apertura institucional del evento estará a cargo de una comitiva del Gabinete nacional liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Minería, Luis Lucero, acompañados por el gobernador anfitrión, Maximiliano Pullaro.

Desde la organización gubernamental destacaron que este tipo de rondas busca responder a requerimientos reales y concretos de suministro, abriendo una ventana de oportunidad única para que la industria y los prestadores de servicios provinciales puedan escalar su volumen de negocios junto a los principales actores del mercado energético y minero.