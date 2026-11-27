La balanza turística argentina volvió a cerrar octubre con saldo negativo, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Aunque durante el mes disminuyó la cantidad de argentinos que viajaron al exterior y aumentó el ingreso de visitantes extranjeros, la diferencia entre ambos movimientos no alcanzó para revertir la tendencia.

Según informó el Indec, ingresaron al país 745.300 visitantes internacionales y salieron 1.091.500 argentinos. De este modo, el resultado fue un déficit de 346.200 personas. Los datos corresponden a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), que publicó el organismo estadístico.

La tendencia se repite desde el comienzo de 2026. Si bien la brecha entre quienes salen y quienes ingresan se viene reduciendo, el balance continúa siendo negativo. Entre enero y octubre llegaron 4.672.600 extranjeros, mientras que 8.987.500 argentinos viajaron al exterior. La diferencia acumulada asciende a 4.315.000 visitantes.

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En octubre de 2026, la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país creció 13,8% interanual y la de quienes salieron bajó 11,5% https://t.co/9eJv4YoUb0 pic.twitter.com/FhGVu4ktQ0 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 27, 2026

Más extranjeros llegaron a la Argentina

Durante octubre ingresaron 745.300 visitantes internacionales, un 13,8% más que en el mismo mes de 2025. De ese total, 443.400 fueron turistas y 302.000 excursionistas.

Brasil encabezó el listado de países de origen, con el 21,6% de los visitantes. Le siguieron el bloque Resto de América, con el 15,8%, y Uruguay, con el 15,3%.

En cuanto a las vías de acceso, 435.400 personas ingresaron por tierra, 244.600 lo hicieron por vía aérea y 65.400 por vía fluvial o marítima. En comparación con octubre del año pasado, los ingresos crecieron en las tres modalidades: 5,4%, 18,3% y 9,7%, respectivamente.

Disminuyó la cantidad de argentinos que viajan al exterior

El turismo emisivo volvió a caer en octubre. Durante el mes salieron del país 1.091.500 argentinos, un 11,5% menos que en el mismo período del año pasado. De ellos, 641.700 fueron turistas y 449.800 excursionistas.

Brasil también fue el destino más elegido por los argentinos, con el 21,9% de los viajes. Detrás se ubicaron Europa, con el 16,7%; Chile, con el 12,9%; y el bloque Resto de América, con el 12,5%.

La mayoría de las salidas se realizó por vía terrestre, con 630.100 personas, seguida por la aérea, con 382.900, y la fluvial o marítima, con 78.500. Las tres modalidades registraron caídas interanuales: 14,9%, 2,7% y 17%, respectivamente.