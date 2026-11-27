La Franja Morada Nacional salió al cruce de la diputada nacional Pamela Verasay por su postura frente al financiamiento universitario y le recordó sus propias declaraciones sobre la importancia de la educación pública.

La agrupación recuperó un antiguo testimonio en el que la legisladora aseguraba que le debía “muchísimo”»” a la gratuidad educativa y cuestionó que ahora acompañe un Presupuesto que, según advierte, deja a las universidades sin los recursos necesarios. En definitiva, expuso cómo la diputada radical, que preside el bloque, se entregó al ajuste libertario. Olvidó su militancia universitaria y desde hace varios meses, le da la espalda de acuerdo a lo que le ordena su jefe político, Alfredo Cornejo.

«Le debo muchísimo a la educación pública, incluso mi pasar y mi representación en el Congreso».



Lo dijiste vos, @PameVerasay. ¿Cómo se honra esa deuda si, cuando LLA ajusta brutalmente a la universidad, le das tu voto al Presupuesto que la deja sin fondos para seguir de pie? pic.twitter.com/vIACcklVWQ — Franja Morada (@franjanacional) November 26, 2026

“Le debo muchísimo a la educación pública, incluso mi pasar y mi representación en el Congreso”. Con esa frase, publicada en un video de archivo, Franja Morada interpeló a Verasay a través de sus redes sociales. “¿Cómo se honra esa deuda si, cuando LLA ajusta brutalmente a la universidad, le das tu voto al Presupuesto que la deja sin fondos para seguir de pie?”, planteó la organización.

En el fragmento difundido, Verasay relataba que fue la primera profesional de su generación y destacaba que la educación pública y gratuita le había permitido completar el secundario y acceder a un título universitario, pese a que sus padres no provenían de familias con formación profesional.

“Realmente le debo muchísimo a la educación gratuita y pública para lo que es hoy mi pasar, mi representación en el Congreso y mi desarrollo profesional”, sostenía entonces la legisladora.

El cuestionamiento de la agrupación apunta al respaldo de Verasay al dictamen del Presupuesto nacional 2027, que contempla recursos para las universidades por debajo de los reclamados por el sistema universitario. La celebró el avance del proyecto, una posición que generó críticas desde sectores universitarios y también dentro del radicalismo. Incluso, molesta y sin hacerse cargo de su decisión, mandó a bloquear a los que la criticaban en las redes sociales.

La controversia tiene un componente político adicional: Franja Morada es la organización universitaria vinculada históricamente con la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece Verasay. El reproche, por lo tanto, no llega desde un espacio opositor externo, sino desde una de las expresiones estudiantiles que reivindican las banderas históricas del radicalismo.

La discusión vuelve a exponer la tensión entre el alineamiento del oficialismo mendocino con el Gobierno de Javier Milei y la tradición universitaria que la UCR construyó como parte de su identidad política. La desesperación radical por seguir en el poder aferrándose a Milei los llevó a seguir entregando banderas, como la de la educación pública.