La otra cara del caso del colegio Normal de Tunuyán: el posible episodio de bullying que quedó bajo la lupa

La agresión de un adulto contra un adolescente frente a la Escuela Normal de Tunuyán abrió una segunda discusión que va más allá del episodio registrado en video: la posible existencia de una situación de bullying o violencia escolar que habría antecedido al enfrentamiento.

De acuerdo con distintas fuentes consultadas, la reacción del adulto señalado como J.R., tío de un estudiante de la institución, podría haber ocurrido luego de una situación que habría involucrado a su sobrino y a otro alumno. Esa versión, sin embargo, no fue confirmada oficialmente y forma parte de los elementos que deberán ser esclarecidos por la investigación.

El episodio se produjo durante la mañana del martes y quedó registrado en imágenes que posteriormente comenzaron a circular por redes sociales. En el video se observa al adulto agrediendo físicamente a un adolescente, situación que generó preocupación entre integrantes de la comunidad educativa.

La posible situación de bullying

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es qué ocurrió antes de la agresión y si existió una situación sostenida de acoso, hostigamiento o violencia entre estudiantes.

En ese sentido, fuentes vinculadas al caso señalaron que el conflicto podría haber comenzado a partir de una situación de violencia escolar. No obstante, hasta el momento no se conocieron públicamente elementos oficiales que permitan establecer que se trató efectivamente de un caso de bullying.

La diferencia no es menor. Para hablar técnicamente de bullying debe existir, entre otros aspectos, una conducta de agresión u hostigamiento que se produzca de manera reiterada y que implique una situación de desigualdad o desequilibrio de poder. Un enfrentamiento puntual entre estudiantes, aunque resulte violento, no necesariamente configura por sí mismo una situación de acoso escolar.

Por eso, será clave establecer qué ocurrió antes del episodio, si existían antecedentes entre los adolescentes involucrados, si las autoridades escolares habían recibido advertencias y qué medidas se habían adoptado previamente.

La escuela activó los protocolos

Luego de la agresión, desde la Escuela Normal de Tunuyán se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a las familias de los estudiantes involucrados.

También intervino el Servicio de Orientación Escolar (SOE), que tiene entre sus funciones acompañar situaciones que afectan la convivencia institucional y trabajar sobre conflictos que puedan involucrar a estudiantes.

Además, se realizó una denuncia ante la Fiscalía. Según fuentes oficiales, la causa se encuentra judicializada y bajo secreto de sumario, por lo que todavía no trascendieron las medidas adoptadas ni las conclusiones de las primeras actuaciones.

La investigación judicial deberá determinar tanto las circunstancias de la agresión cometida por el adulto como los hechos que pudieron haberla precedido.

Un problema que excede al episodio

El caso volvió a poner en discusión una problemática que atraviesa a numerosas comunidades educativas: cómo intervenir frente a situaciones de violencia, hostigamiento y acoso entre adolescentes antes de que los conflictos escalen.

La existencia o no de bullying en este caso deberá ser determinada a partir de testimonios, antecedentes y actuaciones de la institución y de la Justicia. Mientras tanto, el episodio expuso la necesidad de distinguir entre el conflicto original entre estudiantes y la posterior decisión de un adulto de intervenir físicamente.

En ese contexto, el desafío para la comunidad educativa será esclarecer qué ocurrió entre los alumnos, establecer si existieron situaciones previas de hostigamiento y garantizar el acompañamiento de todos los estudiantes involucrados, mientras avanza la investigación judicial.