La osteoteca de la UNCuyo recibe un reconocimiento internacional

La Osteoteca de Mendoza, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), fue incorporada al mapa internacional de colecciones osteológicas de la Sociedad Europea de Antropología Forense (FASE). Este reconocimiento posiciona a la institución entre las referentes del ámbito científico mundial.

Se trata de la quinta colección argentina en sumarse al registro de FASE, una base de datos de acceso abierto destinada a investigadores, estudiantes y público general interesado en la antropología forense. Con esta distinción, la biblioteca de huesos mendocina consolida su presencia en la escena científica internacional.

Desde su creación en 2019, la Osteoteca ha avanzado gracias al trabajo de docentes, graduados y estudiantes. Actualmente, cuenta con 139 individuos documentados, lo que la convierte en la tercera más grande del país, detrás de las colecciones de Chacarita (159 individuos) y La Plata (400), y es la más destacada fuera de la región metropolitana.

La incorporación al mapa de FASE abre múltiples oportunidades de colaboración académica y científica con instituciones de distintos países. Asimismo, fortalece el rol de la UNCuyo en el ámbito de la investigación forense y antropológica.

¿Qué es una colección osteológica?



Es un repositorio de esqueletos con datos biológicos previos a la muerte (como sexo, edad, ocupación y lugar de origen), y es empleado globalmente con fines educativos, científicos y judiciales. La Osteoteca mendocina aloja esqueletos del siglo XX que provienen de sepulturas vencidas, no reclamadas o donados por cementerios públicos de Luján de Cuyo y de la ciudad de Mendoza.

Más allá de su valor científico y cultural, esta colección cumple un rol clave en casos forenses, permitiendo identificar víctimas, esclarecer situaciones judiciales o responder ante tragedias y catástrofes. Así, la UNCuyo fortalece su contribución al derecho a la identidad y al trabajo de la justicia social y científica en la región.