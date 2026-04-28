La Orquesta Pianoforte presenta “Michael Jackson Sinfónico” en el Teatro Independencia

La Orquesta Pianoforte subirá al escenario del Teatro Independencia con “Michael Jackson Sinfónico”, una propuesta que invita a revivir los éxitos más emblemáticos de Michael Jackson a través de un formato sinfónico.

El concierto se realizará el domingo 3 de mayo a las 21 y contará con la participación de músicos en vivo, acompañados por banda y la voz del solista Matías Guembe. La puesta combinará arreglos originales especialmente diseñados para orquesta, logrando una fusión entre lo clásico y lo popular.

El repertorio incluirá algunas de las canciones más reconocidas del artista, reinterpretadas con una nueva sonoridad que buscará mantener la esencia original, pero sumando una impronta distintiva desde lo instrumental.

Con este espectáculo, la Orquesta Pianoforte apuesta a ofrecer una experiencia diferente, en la que la música de uno de los íconos más influyentes de la historia se reinterpreta en clave sinfónica. La propuesta promete una noche que combinará emoción, potencia y calidad artística en uno de los principales escenarios culturales de Mendoza.

Las entradas pueden adquirirse en www.entradaweb.com o en la boletería ubicada en Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza.