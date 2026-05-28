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CULTURA

La Orquesta Pianoforte presenta “4 Estaciones: Vivaldi-Piazzolla” en el Teatro Independencia

La propuesta fusionará música clásica, tango contemporáneo y una puesta escénica inmersiva en la sala mayor mendocina.

La Orquesta Pianoforte volverá a presentarse en el Teatro Independencia con una propuesta que combinará dos universos musicales separados por siglos, pero unidos por la intensidad emocional y la representación sonora de las estaciones del año. El espectáculo “4 Estaciones: Vivaldi + Piazzolla” se realizará el próximo viernes 29 de mayo a las 21 en la sala mayor de Mendoza y contará con la participación especial del violinista solista Igor Lara.

La gala se desarrollará en formato de camerata y ofrecerá un recorrido musical que fusionará la tradición barroca europea de Antonio Vivaldi con la identidad urbana y contemporánea de Astor Piazzolla. La propuesta buscará conectar las célebres “Cuatro Estaciones” del compositor italiano con las “Cuatro Estaciones Porteñas” del músico argentino, en una experiencia artística que combinará música, iluminación y puesta escénica.

La entrada anticipada (hasta el 28/05 inclusive), tiene un valor de $20.000 y la entrada general de $25.000. Además, se ofrece una experiencia VIP que incluye pase al concierto y acceso exclusivo a degustación previa al show por $40.000; disponibles en EntradaWeb.com

Con esta nueva presentación, la orquesta buscará ofrecer una experiencia que combine excelencia musical, innovación escénica y un diálogo entre dos compositores fundamentales de la historia de la música universal.

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