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La Orquesta Pianoforte inicia su cuarta temporada con un homenaje sinfónico a la música mendocina

El ciclo arranca con “Compositores Mendocinos Sinfónico – Volumen II”, un espectáculo que reúne a artistas locales en versiones orquestales.

La Orquesta Pianoforte dará inicio a su cuarta temporada con una propuesta que pone en primer plano el talento local. Se trata de Compositores Mendocinos Sinfónico – Volumen II, un concierto que reunirá a músicos de la escena provincial en un formato sinfónico que reinterpreta sus propias obras.

El espectáculo se realizará el domingo 29 de marzo a las 21 en el Teatro Independencia, con una duración aproximada de 90 minutos. La propuesta busca acercar al público a nuevas lecturas de la música mendocina, combinando distintos géneros en un mismo escenario.

En esta nueva edición, compositores y bandas locales presentarán una de sus canciones adaptadas especialmente para ser interpretadas por la orquesta, lo que permite redescubrirlas desde una perspectiva sonora diferente. La iniciativa retoma el éxito de su primera edición y reafirma el objetivo de visibilizar la producción artística de la provincia.

El repertorio incluirá una amplia variedad de estilos, que van desde el rock y el pop hasta el folclore y la música épica, reflejando la diversidad de la escena mendocina actual. Participarán alrededor de 15 artistas locales, entre solistas y bandas, que formarán parte de esta experiencia colectiva.

La dirección estará a cargo del maestro Marko Santelices, quien liderará esta puesta que busca combinar excelencia artística con una fuerte identidad cultural. El concierto, además, refuerza el compromiso de la orquesta con la innovación y la difusión de la música regional en formatos contemporáneos.

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