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CULTURA

La Orquesta Filarmónica festeja su aniversario con un concierto dedicado a Richard Wagner

La presentación será el viernes 23 de octubre, a las 21, en el Teatro Independencia. Bajo la dirección de Sebastiano De Filippi.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebrará un nuevo aniversario de su trayectoria artística con un concierto especial dedicado a Richard Wagner, uno de los compositores más influyentes de la música clásica. La presentación, titulada Mareas del drama eterno, se realizará el viernes 23 de octubre, a las 21, en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza.

El espectáculo corresponde al concierto de abono número 11 de la temporada 2026 y forma parte del ciclo Latitudes: La Música del Mundo. La propuesta invita a recorrer distintas etapas de la producción operística y sinfónica de Wagner, cuya obra se caracteriza por la intensidad dramática y la estrecha relación entre música, poesía y teatro.

El programa incluirá composiciones emblemáticas del repertorio wagneriano, entre ellas la obertura de Rienzi, fragmentos de Tannhäuser y El holandés errante, la Entrada de los dioses al Valhalla de El oro del Rin y el preludio y la Muerte de amor de Tristán e Isolda.

La selección se completará con la obertura de Los maestros cantores de Núremberg, en un recorrido que permitirá apreciar la riqueza sonora y la fuerza expresiva de uno de los autores que transformaron la historia de la ópera y la música sinfónica.

Las entradas generales se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb. La presentación forma parte de la temporada de abono 2026 de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

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