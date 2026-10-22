La Orquesta Filarmónica festeja su aniversario con un concierto dedicado a Richard Wagner

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebrará un nuevo aniversario de su trayectoria artística con un concierto especial dedicado a Richard Wagner, uno de los compositores más influyentes de la música clásica. La presentación, titulada Mareas del drama eterno, se realizará el viernes 23 de octubre, a las 21, en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza.

El espectáculo corresponde al concierto de abono número 11 de la temporada 2026 y forma parte del ciclo Latitudes: La Música del Mundo. La propuesta invita a recorrer distintas etapas de la producción operística y sinfónica de Wagner, cuya obra se caracteriza por la intensidad dramática y la estrecha relación entre música, poesía y teatro.

El programa incluirá composiciones emblemáticas del repertorio wagneriano, entre ellas la obertura de Rienzi, fragmentos de Tannhäuser y El holandés errante, la Entrada de los dioses al Valhalla de El oro del Rin y el preludio y la Muerte de amor de Tristán e Isolda.

La selección se completará con la obertura de Los maestros cantores de Núremberg, en un recorrido que permitirá apreciar la riqueza sonora y la fuerza expresiva de uno de los autores que transformaron la historia de la ópera y la música sinfónica.

Las entradas generales se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb. La presentación forma parte de la temporada de abono 2026 de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.