La Orquesta Filarmónica de Mendoza presentará “Aromas y claroscuros de París”

La Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM) realizará este viernes 15, a las 21, su cuarto concierto de abono de la temporada 2026 bajo el título “Aromas y claroscuros de París”. La presentación tendrá lugar en el Teatro Independencia, ubicado en Chile 1184 de Ciudad, y contará con la dirección del maestro Nicolás Rauss y la participación especial del violonchelista mendocino Matías Longo.

El concierto forma parte de las actividades organizadas por el 41º aniversario de la OFM. En el marco de esta celebración, la agrupación desarrollará una temporada compuesta por 15 conciertos con propuestas especialmente seleccionadas para destacar distintos períodos y estilos de la música sinfónica.

La propuesta musical de esta presentación estará centrada en el repertorio francés de fines del siglo XIX, con obras que reflejan la riqueza sonora y la sensibilidad expresiva características de ese período.

La primera pieza del programa será el “Concierto para violonchelo en re menor”, de Édouard Lalo, compuesto en 1877. La obra se caracteriza por su intensidad rítmica y por el protagonismo del violonchelo, que desarrolla un permanente diálogo con la orquesta a través de pasajes de gran expresividad.

En la segunda parte se interpretará la “Sinfonía en si bemol mayor, Op. 20”, de Ernest Chausson, considerada una de las composiciones más representativas del sinfonismo francés tardorromántico. Escrita entre 1889 y 1890, la obra se distingue por su complejidad armónica, su delicado tratamiento orquestal y la reaparición de distintos motivos musicales a lo largo de sus movimientos.

Programa completo:

Édouard Lalo (1823–1892)

Concierto para violonchelo en re menor

I. Preludio: Lento – Allegro maestoso

II. Intermezzo: Andantino con moto – Allegro presto

III. Andante – Allegro vivace

Ernest Chausson (1855–1899)

Sinfonía en si bemol mayor, Op. 20

I. Lento – Allegro vivo

II. Muy lento

III. Animado

Para quienes no han adquirido su abono, las entradas están disponibles a través de www.entradaweb.com.ar.