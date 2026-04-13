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EMOCIÓN

La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su segundo concierto de abono

La cita será este viernes en el Teatro Independencia, con un repertorio que recorrerá grandes compositores rusos.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza continúa su temporada 2026 con una nueva presentación de su ciclo de abono. Este viernes 17 de abril, a las 21, subirá nuevamente al escenario del Teatro Independencia para ofrecer su segundo concierto del año.

La propuesta forma parte del ciclo “Latitudes – La música del mundo”, una iniciativa que invita a viajar a través de distintos paisajes sonoros y tradiciones musicales. En esta ocasión, el programa estará dedicado a compositores rusos, bajo el título “Rusia: Relámpagos del Este”.

El repertorio incluirá obras de Serguéi Prokófiev, Reinhold Glière, Serguéi Rajmáninov, Piotr Ilich Chaikovski y Nikolái Rimski-Kórsakov, en una selección que combina piezas emblemáticas con otras menos habituales en las salas de concierto.

El concierto contará con la dirección del maestro César Iván Lara, mientras que la soprano Griselda López será la solista invitada de la velada.

La temporada 2026 de la Filarmónica contempla un total de 15 conciertos a lo largo del año, con una programación que cruza diferentes estilos, épocas y geografías musicales, buscando ampliar la experiencia del público y acercar la música sinfónica a nuevas audiencias.

Las entradas estoy disponible aquí: http://www.entradaweb.com.ar/

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