La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta su Concierto de Abono Nº 12

El Teatro Independencia será escenario de una nueva velada sinfónica, con obras de Strauss y Brahms, bajo la dirección de Pablo Herrero.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá este viernes 24 de octubre, a las 21 horas, su Concierto de Abono Nº 12 en el Teatro Independencia. En esta oportunidad, el maestro Pablo Herrero Pondal estará al frente de la agrupación, acompañado por el pianista Franco Pedemonte como solista invitado.

En el marco de la celebración por sus 40 años de trayectoria, la orquesta propone un programa de alto vuelo artístico. En la primera parte, interpretará la suite de “El caballero de la rosa” de Richard Strauss, una obra que combina humor, elegancia y la riqueza sonora característica del compositor alemán.

Luego, será el turno del Concierto para piano Nº 1 en re menor, Op. 15 de Johannes Brahms, una pieza monumental que pone en diálogo el virtuosismo del piano con la potencia orquestal. Franco Pedemonte asumirá el desafío de dar vida a esta partitura exigente, acompañado por la solidez y la sensibilidad de la Filarmónica.

Las entradas tienen un valor general de $4.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, ubicado en Chile 1184 de Ciudad, o a través de la plataforma EntradaWeb. La duración estimada del concierto es de aproximadamente 90 minutos.

