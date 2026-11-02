La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta “La voz del aire”

La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá un nuevo concierto de su temporada 2026 con “La voz del aire”, una propuesta que tendrá al oboe como instrumento central y que forma parte del ciclo “Latitudes – La Música del Mundo”.
El encuentro se realizará el sábado 7 de noviembre, a las 21, en el Teatro Independencia. La dirección estará a cargo de su maestro titular, Nicolás Rauss, y contará con la participación especial del músico José Luis Urquieta como solista invitado.
El repertorio propone un recorrido por diferentes lenguajes musicales, desde composiciones barrocas hasta obras contemporáneas. La selección permitirá apreciar las posibilidades expresivas del oboe y su diálogo con los demás instrumentos de la orquesta.
El programa del concierto
La presentación incluirá cinco composiciones de reconocidos autores:
- Charles Ives: Central Park in the Dark.
- Juan Manuel Quinteros: Oboe Manifiesto III.
- Johann Sebastian Bach: Sinfonía de la Cantata BWV 156, para oboe solista y cuerdas.
- Arvo Pärt: Fratres.
- Bohuslav Martinů: Los Frescos de Piero della Francesca.