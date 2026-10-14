La Orquesta Filarmónica brindará un concierto en homenaje a Tito Francia

La Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá un concierto en homenaje a Tito Francia, reconocido músico, guitarrista y compositor mendocino que dejó una huella fundamental en la música popular argentina. La propuesta busca recordar su trayectoria y poner en valor el aporte que realizó a la identidad cultural de la provincia.

El evento será el jueves 15 de octubre, a las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.com

Fioravante Francia, conocido popularmente como Tito Francia, nació en Mendoza en 1926 y se convirtió en una figura destacada de la música cuyana. Su trabajo como guitarrista y compositor trascendió los géneros tradicionales y contribuyó a renovar la música popular, especialmente a través de su vínculo con el movimiento del Nuevo Cancionero.

Junto a referentes como Mercedes Sosa y Armando Tejada Gómez, formó parte de una corriente artística que buscó ampliar los horizontes de la canción popular argentina, con propuestas musicales y poéticas vinculadas a la realidad social y cultural del país.

El homenaje representa una oportunidad para acercar su obra a nuevas generaciones y reconocer la importancia de su legado en la historia musical de Mendoza.