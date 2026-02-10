La Orquesta Barroca de Mendoza presenta “Boleros Sinfónicos” para celebrar el amor

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presentará un concierto muy especial pensado para celebrar el amor y la amistad en el marco del Día de San Valentín.

El espectáculo, titulado “Boleros Sinfónicos – Especial San Valentín”, se realizará el 14 de febrero, a las 21, en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza. La propuesta invita a disfrutar de una velada cargada de emoción, con un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión.

El concierto propone un recorrido sinfónico por grandes clásicos del bolero y la canción romántica, reinterpretados con arreglos orquestales que realzan la sensibilidad y la intensidad de cada obra. El programa incluye composiciones de reconocidos referentes del género como Armando Manzanero, Luis Miguel, Frank Sinatra y Édith Piaf, entre otros, y contará además con la participación de artistas invitados.

La Orquesta Barroca de Mendoza nació en febrero de 2017 como un espacio de formación destinado a estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con el tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió su repertorio, incorporando obras de diferentes estilos y períodos, desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta autores románticos y contemporáneos como Tchaikovsky y Wagner.

En los últimos años, el ensamble se consolidó como una propuesta innovadora dentro de la escena cultural mendocina, con conciertos temáticos inspirados en sagas cinematográficas y series de gran reconocimiento internacional, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones, logrando convocar a públicos de todas las edades.