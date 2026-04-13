La oposición presiona al Gobierno por el vuelco de efluentes cloacales: dura crítica a Irrigación

Senadores del PJ apuntan contra Irrigación por nuevos vuelcos de efluentes cloacales al Canal Pescara, tras el colapso de un colector en el departamento de Guaymallén. Los legisladores de la oposición impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, sanitaria y productiva.

Según advierten, el Departamento General de Irrigación, autorizó de manera “transitoria y excepcional” el vertido de efluentes cloacales en canales de riego que abastecen a más de 500 hectáreas del cordón verde, donde se producen alimentos de consumo directo.

El sistema afectado es operado por Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), cuya falla derivó en el derrame de aguas servidas. Sin embargo, remarcan que la utilización de estas aguas para riego contradice normativas vigentes que prohíben expresamente su uso en cultivos destinados al consumo en fresco.

El Departamento General de Irrigación implementó medidas para mitigar el impacto ambiental generado por el volcado de efluentes cloacales al sistema de riego en Guaymallén. La situación se debe al colapso de la colectora máxima Noreste, operada por AYSAM, que transporta líquidos cloacales de más de 600.000 habitantes. Irrigación colocó tapones en dos canales para desviar los efluentes hacia zonas con menor actividad agrícola y evitar su llegada al Canal Cacique Guaymallén. Además, se inyecta agua de pozos para diluir las aguas contaminadas y reducir los riesgos sanitarios y ambientales.

La iniciativa que impulsan Félix González, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez (no están los sanrafaelinos ni los ciurquistas) propone, entre otras medidas, la creación de un sistema de monitoreo independiente y la implementación de compensaciones económicas para productores perjudicados. También plantea la eximición del pago de servicios tanto para usuarios residenciales como para regantes afectados.

Desde el bloque señalan que la situación “expone a la población a un riesgo sanitario inaceptable” y cuestionan que, en paralelo, los organismos involucrados continúen cobrando tarifas por servicios que no están garantizados.

Además, el caso se encuentra bajo investigación en la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, lo que agrega un componente judicial a un escenario que ya genera fuerte controversia política.

A este escenario se suma que el municipio de Guaymallén ya declaró la emergencia a nivel local, evidenciando la gravedad de la situación en el territorio. Desde la oposición cuestionan que, mientras los municipios intentan dar respuestas y contener el impacto, el Gobierno provincial “mira para otro lado” frente a una crisis que afecta directamente la salud, la producción y las condiciones de vida en el cordón verde mendocino.