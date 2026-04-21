La oposición pide fondos del resarcimiento para una herramienta clave destinada a productores y pymes

Senadores y Diputados del PJ presentaron un proyecto de ley orientado a fortalecer y recuperar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, una herramienta estratégica creada por la Ley 6.071 para promover la inversión productiva, el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.



La iniciativa surge ante el proceso de desfinanciamiento y pérdida de centralidad que ha sufrido el Fondo en los últimos años, lo que ha limitado su capacidad de acompañar a pequeñas y medianas empresas y de sostener el entramado productivo mendocino.



El proyecto propone una capitalización concreta del Fondo mediante la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento, entre ellas:

• la transferencia de 20 millones de dólares del Fondo del Resarcimiento

• la asignación de un porcentaje de regalías mineras



“Creemos que del Fondo del Resarcimiento se pueden disponer 20 millones de dólares para el Fondo de la Transformación y el Crecimiento, y también destinar un porcentaje de regalías para financiar el desarrollo productivo en toda la provincia”, señaló la senadora Mercedes Derrache.



Asimismo, destacó la necesidad de que estos recursos impacten en toda la matriz económica.“Las regalías deben colaborar con el desarrollo productivo de otras áreas, no solo la minería, sino también la vitivinicultura, la ganadería, la industria, el comercio y el turismo”, dijo.



El proyecto también establece que los recursos deberán destinarse prioritariamente al financiamiento de proyectos productivos, con foco en pymes, reconversión productiva, agregado de valor y desarrollo territorial.



Desde el PJ señalaron que el Fondo constituye una herramienta clave para garantizar el acceso al crédito en un contexto donde el financiamiento privado resulta insuficiente, y que su debilitamiento implica resignar una política activa de desarrollo económico. Remarcaron que distintas entidades del sector productivo han advertido sobre la importancia de sostener y fortalecer este instrumento, por su impacto directo en la inversión, la innovación y la generación de empleo.



En una línea más crítica, el diputado Germán Gómez cuestionó con dureza la situación actual del Fondo: “Es una herramienta muy importante que este gobierno se encargó de destruir. Hoy no hay herramientas para la producción”. Y advirtió: “Sin financiamiento es imposible generar un modelo productivo distinto. Han destruido una herramienta clave para el desarrollo de Mendoza”.



El proyecto contempla además la incorporación de financiamiento para infraestructura productiva estratégica, como el sistema de riego, reconociendo el rol central del agua en la producción mendocina y en el desarrollo de las economías regionales.



