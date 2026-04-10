La oposición convocó a una mesa de emergencia por el deterioro económico

Frente a un escenario de vulnerabilidad social y económica, el diputado peronista Germán Gómez presentó un proyecto de resolución que busca sentar en una misma mesa a todos los actores clave de la Provincia. La propuesta exige la convocatoria urgente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para coordinar acciones contra el desempleo y la pulverización de los salarios.

La iniciativa no se limita al debate legislativo; propone una mesa ampliada de trabajo que integre al Ejecutivo provincial, referentes de los sectores productivos, gremios y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los puntos más críticos que resalta el proyecto es el cambio de paradigma en la crisis actual. Según Gómez, Mendoza enfrenta un desafío estructural:

“Hoy el problema no es solo la falta de trabajo. Estamos ante un fenómeno alarmante donde incluso quienes tienen empleo formal no logran cubrir la canasta básica”, advirtió el legislador.

El diputado puso especial énfasis en el impacto federal de la crisis, señalando que el desplome del consumo está asfixiando a las economías regionales, con consecuencias devastadoras en los departamentos del Este y el Sur mendocino.

Ejes del proyecto

Convocatoria Multisectorial: Reunir a representantes del Estado, la producción y el trabajo para un diagnóstico común.

Plazos al Ejecutivo: Se solicita que el Poder Ejecutivo informe en un máximo de 30 días las políticas implementadas para contener la crisis, con datos detallados por departamento.

Agenda de realidad: La iniciativa busca visibilizar la situación de barrios y comercios que hoy se encuentran fuera de la agenda pública oficial.



Gómez aclaró que la intención de la medida no es el choque político, sino la coordinación institucional. “La emergencia social no es una consigna, es una realidad que exige respuestas inmediatas. Necesitamos poner en agenda lo que ya se vive en cada rincón de la provincia”, concluyó.