La ONU advirtió un calentamiento global extremo: se viene un verano complicado para los mendocinos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia dependiente de la ONU, lanzó una advertencia sin precedentes: el planeta atraviesa un calentamiento global récord y una escalada de fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia directa de la contaminación atmosférica.

El informe anual, basado en los datos de 2024, confirmó que los niveles de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera alcanzaron su punto más alto desde que existen mediciones. Este incremento se debe a las emisiones humanas, los incendios forestales y la pérdida de capacidad de absorción de los océanos y los suelos, lo que crea un preocupante círculo vicioso climático.

La OMM explicó que el CO₂ influye en el clima durante siglos, y que cerca de la mitad de lo que se emite permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por la tierra y el mar. Sin embargo, ese almacenamiento natural se está debilitando: los océanos se calientan, pierden solubilidad y agravan las sequías.

Según el organismo, las tasas de crecimiento del dióxido de carbono se triplicaron desde la década de 1960, pasando de 0,8 a 2,4 partes por millón (ppm) anuales. Entre 2023 y 2024, el aumento fue de 3,5 ppm, el mayor incremento registrado desde 1957, con una concentración media de 423,9 ppm, frente a las 377,1 que se reportaban en 2004.

Además del CO₂, la OMM registró récords históricos de metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), los otros dos gases de efecto invernadero más persistentes. El metano subió a 1.942 ppb, un 166% más que en la era preindustrial, mientras que el óxido nitroso llegó a 338 ppb, un 25% más alto que en el pasado.

Ko Barrett, secretaria general adjunta de la OMM, fue contundente: “Reducir las emisiones es esencial, no solo para nuestro clima, sino también para nuestra seguridad económica y el bienestar de nuestras comunidades”, advirtió.

El organismo alertó que este calentamiento sin precedentes intensificará los fenómenos extremos, incluyendo sequías, olas de calor, incendios forestales, huracanes y lluvias torrenciales. El año 2024 ya fue catalogado como el más cálido jamás registrado, impulsado además por el fuerte impacto del fenómeno El Niño.

Las consecuencias son múltiples: derretimiento acelerado de glaciares, aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad y riesgo creciente de inundaciones costeras.

Con un planeta que rompe sus propios récords de temperatura cada año, la ONU insta a los países a tomar medidas urgentes y sostenidas. De lo contrario, el escenario proyectado para las próximas décadas será de crisis ambiental, humanitaria y económica sin precedentes.