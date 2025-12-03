La OCDE recorta sus proyecciones para Argentina en 2026: menos crecimiento y más inflación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualizó este martes su diagnóstico para la economía argentina y recortó su previsión de crecimiento para 2026, al advertir una “merma de 1,3 puntos porcentuales” respecto de su informe de septiembre y anticipar una inflación mayor, que pasará del 16,5% estimado previamente al 17,6%.

El nuevo análisis del organismo proyecta para 2026 una expansión del PBI del 3%, por debajo del 4,3% calculado en septiembre, y una inflación anual del 17,6%, lo que implica un incremento de 1,1 puntos porcentuales frente al informe previo. Cabe resaltar que las proyecciones difieren de las estimaciones presentadas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2026, donde se prevé un crecimiento del 5% y una inflación del 10%.

Según indicó el organismo, la actividad económica del año próximo estará sostenida por la inversión, las exportaciones y un “entorno más favorable para las empresas”, impulsado por menores cargas regulatorias y un mayor dinamismo en los sectores energético y minero.

Para 2025, la OCDE también corrigió sus previsiones y estimó que el país cerrará el año con un crecimiento del 4,2%, por debajo del 4,5% calculado meses atrás, y con una variación de precios del 41,7%, superior al 39,8% publicado en septiembre.

En su evaluación, la OCDE atribuyó el recorte de expectativas a que “el crecimiento se ha debilitado recientemente” y a “las presiones sobre el tipo de cambio”, que consideran una señal de “vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y de incertidumbre política”. En ese sentido, para consolidar una recuperación más amplia, el organismo planteó la necesidad de avanzar con “mayores reformas regulatorias”, orientadas a fortalecer la competencia, promover el comercio internacional y ampliar la oferta de educación técnica y vocacional.

La institución remarcó que la moderación del gasto público y el incremento de la recaudación han mejorado los resultados fiscales, aunque advirtió que se requerirán nuevas reformas para sostener la prudencia fiscal y estimular el crecimiento potencial. También señaló que la política monetaria deberá mantenerse “restrictiva” para reducir la inflación de manera sostenida, en un contexto donde la moneda local seguiría volátil por la “incertidumbre política residual”.

El documento proyecta superávits fiscales entre 2025 y 2027, aun considerando nuevas medidas legislativas de gasto y la suspensión temporal de impuestos a las exportaciones agrícolas. Sin embargo, alertó que podrían reaparecer episodios de volatilidad por las bajas reservas de divisas, la inflación elevada y la necesidad de reformas estructurales en áreas clave.

A su vez, destacó que una continuidad del “impulso reformista” podría permitir mejoras mayores a las previstas en productividad, competitividad y sostenibilidad fiscal.