Una publicación de venta en Facebook Marketplace permitió recuperar una obra de Fernando Fader que pertenecía al patrimonio de Mendoza y que durante décadas figuró en los registros oficiales como destruida. Se trata de La Diligencia, una pintura que el Gobierno provincial había adquirido en 1958 y que fue encontrada en una vivienda particular de Godoy Cruz.

El hallazgo se produjo luego de que el historiador del arte Pablo Chiavazza reconociera la pieza en una publicación y alertara a las autoridades. La denuncia fue formalizada por la directora de Patrimonio Cultural, Ana Cristina Sonego, y derivó en un allanamiento realizado por la División Robos y Hurtos. La obra quedó bajo custodia judicial.

La pintura, realizada en tinta aguada, mide aproximadamente 65 por 45 centímetros. Cuenta con un certificado de autenticidad fechado en 1948 y firmado por César Fader, hijo del artista. Su valor estimado rondaría los 300.000 euros, aunque su importancia está vinculada, sobre todo, con su pertenencia al patrimonio público.

La historia de su desaparición se remonta a 1961, cuando la fundación que llevaba el nombre del artista solicitó la restitución de algunas obras que el Estado había comprado tres años antes. La Diligencia no habría estado entre las piezas devueltas y, con el paso del tiempo, terminó registrada como destruida.

La mujer que tenía el cuadro manifestó que lo había heredado de su padre, ya fallecido. La investigación también busca determinar si la pintura salió de dependencias oficiales a través de un familiar que habría trabajado en Casa de Gobierno. Esa hipótesis todavía debe ser esclarecida y no implica una responsabilidad penal acreditada.

Tras la recuperación, el Gobierno anunció que la obra regresará al Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, en Luján de Cuyo, donde volverá a integrar la colección dedicada al artista.

El hallazgo devuelve una pieza al patrimonio mendocino, pero también deja planteado un interrogante: cómo una obra adquirida por el Estado pudo desaparecer de sus registros y terminar ofrecida a la venta en internet.