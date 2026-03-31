La obra clave energética que licitará el Gobierno de Mendoza

A través del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD), el Gobierno provincial abrió el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto ET Mendoza Norte 220/132/13,2 kV y Obras Complementarias.

Esta obra estratégica tiene como objetivo fundamental fortalecer el sistema de transporte eléctrico, garantizando la seguridad del suministro para el Gran Mendoza y habilitando el desarrollo de energías renovables en el norte provincial.

Un salto cualitativo para el sistema eléctrico

Actualmente, la demanda del Gran Mendoza depende del denominado «Anillo Centro» de 132 kV. El crecimiento sostenido del consumo y la falta de inversiones históricas han llevado a este sistema a operar cerca de sus límites críticos, generando vulnerabilidades ante contingencias y limitando la conexión de nuevos usuarios.

La nueva ET Mendoza Norte permitirá:

· Descomprimir el sistema actual: Reducir la carga de los tramos más comprometidos (como el vínculo Cruz de Piedra – Villa Nueva).

· Independencia operativa: Disminuir la dependencia crítica de la generación de la Central Térmica Luján de Cuyo.

· Fomento a las energías limpias: Facilitar puntos de inyección al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) para futuros parques solares fotovoltaicos en el secano de Lavalle y Las Heras.

· Desarrollo territorial: Brindar factibilidad eléctrica a emprendimientos en zonas de alta montaña y potenciar el desarrollo productivo en el norte de la provincia.

Detalles Técnicos del Proyecto

La obra contempla una intervención integral que incluye la apertura de la Línea de Alta Tensión (LAT) 220 kV Cruz de Piedra – San Juan, para conectar la nueva estación al sistema troncal; la construcción de la ET Mendoza Norte (220/132/13,2 kV), que implica una nueva planta equipada con tecnología de última generación en el departamento de Lavalle; la vinculación con la ET Las Heras a través del tendido de una nueva línea aérea de alta tensión de doble terna en 132 kV (11,7 km) y un tramo subterráneo de 850 metros y las adecuaciones en el sistema existente con la modernización de la ET Las Heras, ET San Martín, ET San Esteban y ET Lavalle para integrar la nueva potencia.

Compromiso con la Sostenibilidad

Enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, este proyecto busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura y moderna. Al mejorar la infraestructura de transporte, Mendoza no solo resuelve problemas operativos inmediatos, sino que se posiciona estratégicamente para liderar la transición hacia una matriz energética más sustentable.