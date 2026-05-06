La nueva ley que cambia cómo llevás a tu mascota: lo que ya no podés hacer en el auto

La reciente Ley de Bienestar Animal introdujo cambios concretos en la forma en que se trasladan perros y gatos, incluso en situaciones cotidianas. El eje de la norma es claro: los animales deben viajar en condiciones que garanticen ventilación, temperatura adecuada y seguridad, sin importar si se trata de trayectos largos o cortos.

En ese sentido, la legislación prohíbe trasladar mascotas cuando no se cumplan estos requisitos básicos (como ventilación suficiente o climatización dentro del vehículo). Además, exige que cuenten con espacio acorde, protección ante condiciones adversas y acceso a agua, junto con pausas en viajes extensos. No alcanza con que el animal “entre” en el auto: debe viajar sin estrés ni riesgo físico.

Uno de los errores más comunes es llevar a las mascotas sueltas dentro del vehículo (una práctica habitual que puede generar distracciones o agravar las consecuencias de un accidente). Un animal sin sujeción puede sufrir lesiones graves o provocar situaciones peligrosas durante la conducción, además de exponerse a golpes de calor o deshidratación si no hay control de la temperatura.

La norma también pone el foco en una conducta frecuente: dejar animales dentro de autos estacionados (aunque sea por pocos minutos). En estos casos, se exige garantizar condiciones de aireación y temperatura seguras, ya que el interior de un vehículo puede volverse peligroso en muy poco tiempo, especialmente en días calurosos.

Por último, la ley incorpora una prohibición menos conocida: no se pueden enviar animales vivos por correo o mensajería sin condiciones especiales que aseguren su bienestar. Antes de viajar, la recomendación es revisar tres aspectos clave (retención adecuada, ventilación real y temperatura confortable), entendiendo que ya no se trata solo de comodidad, sino de una obligación legal.