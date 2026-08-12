La nueva herramienta que funcionará desde agosto para reclamar por vuelos cancelados

Ante la persistencia de demoras, reprogramaciones y cancelaciones en el transporte aéreo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) implementará a partir del 15 de agosto un nuevo mecanismo para resolver disputas entre pasajeros y líneas aéreas de manera ágil.

Se trata del Servicio de Conciliación para Pasajeros Usuarios del Transporte Aéreo, una plataforma digital, gratuita y optativa que permitirá gestionar reclamos con el arbitraje de un especialista en derecho aeronáutico.

¿Cómo operará el nuevo servicio de conciliación?

Gestión digital: El usuario iniciará el trámite de forma 100% online. Tras la revisión previa de la ANAC, se habilitará el proceso. Audiencias virtuales: El procedimiento incluirá hasta dos encuentros remotos, con un plazo límite de 30 días hábiles para alcanzar un acuerdo que pueda contemplar compensaciones económicas o resarcimientos. Sin costos legales: Los pasajeros no necesitarán contratar un abogado para llevar adelante el reclamo.

El cuerpo de mediadores estará integrado inicialmente por un padrón de 54 profesionales evaluados por el organismo, seleccionados entre más de 200 aspirantes.

El lanzamiento del sistema se dio a conocer tras un encuentro entre la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri y el titular de la ANAC, Oscar Villabona. La reunión se gestó a raíz de un pedido de informes impulsado por la legisladora ante las reiteradas fallas de servicio atribuidas a la empresa Flybondi.

Durante el encuentro, Juri solicitó reforzar las capacidades de fiscalización del Estado y sugirió evaluar marcos normativos como el de Brasil, que aplica sanciones más rigurosas frente a infracciones recurrentes. Desde la ANAC confirmaron que la compañía low cost ya acumula más de diez multas aplicadas por el organismo.

Consecuencias ante incumplimientos