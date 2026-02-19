“La nueva Argentina”: el mensaje de Milei al Consejo de Paz liderado por Trump

En Washington D.C., bajo los reflectores de una cumbre inédita impulsada por Donald Trump, el presidente Javier Milei hizo su debut internacional en el Consejo de Paz, un organismo que busca disputar liderazgo global en materia de pacificación y reconstrucción. En un discurso breve pero cargado de definiciones ideológicas, el mandatario argentino habló de una “nueva Argentina” alineada con la defensa irrestricta de la libertad, la propiedad privada y el libre comercio.

Desde el inicio de su exposición, Milei marcó un giro en la política exterior argentina: “La nueva Argentina ha adoptado una posición clara: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”. Para el Presidente, esos valores constituyen un requisito indispensable para la paz global.

Discurso del Presidente Javier Milei durante su intervención en la Sesión Inaugural del Board of Peace, en Washington D.C. pic.twitter.com/fz7NbGKXJW — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 19, 2026

El mandatario advirtió que no todos los actores internacionales respetan esas reglas y sostuvo que la buena voluntad no alcanza. “Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental”, afirmó.

En ese contexto, explicó el rol que busca asumir Argentina dentro del nuevo organismo. “La paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”, señaló, y destacó el liderazgo de Trump en el acuerdo de Gaza. Milei anunció que los Cascos Blancos argentinos estarán a disposición del Consejo para integrar una fuerza internacional de estabilización.

“Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz y en un liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación”, expresó al cerrar su intervención, reafirmando el respaldo argentino a la iniciativa.

El reconocimiento de Donald Trump a Javier Milei

Trump, por su parte, elogió públicamente a Milei y expresó su apoyo político. “Apoyo a este caballero, Milei. Estaba un poco atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante”, dijo el mandatario estadounidense, quien destacó su simpatía por el presidente argentino.

Tras su participación, Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington. Tiene previsto regresar este jueves por la tarde y arribar a Buenos Aires cerca de las 8 del viernes, cerrando una visita breve pero simbólica en el escenario internacional.