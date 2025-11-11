La novia de Cristian Castro lo acusó de serle infiel durante su visita a Mendoza

La visita de Cristian Castro a Mendoza este fin de semana generó un verdadero revuelo. El artista mexicano no solo fue recibido por fanáticos que lograron fotos y saludos, sino que también quedó envuelto en un escándalo sentimental: su pareja, la cordobesa Mariela Sánchez, confirmó públicamente que la relación terminó y que el cantante la habría abandonado sin previo aviso.

Castro, quien había anunciado hace apenas nueve meses su intención de casarse con Sánchez, fue visto paseando por el Parque General San Martín acompañado por otra mujer. Las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron las versiones de infidelidad.

Según trascendió, la nueva acompañante del hijo de Verónica Castro se llama Marcela, es formoseña y trabajaría en el gobierno de esa provincia. Además, forma parte del club de fans del artista, lo que aumentó aún más el desconcierto en torno a la situación sentimental del cantante.

La confirmación de la ruptura llegó de la propia Mariela Sánchez, quien habló con medios nacionales visiblemente dolida. “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos”, respondió al ser consultada por periodistas. Luego agregó: “Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos: Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video.”

La empresaria contó que conocía a la mujer en cuestión: “Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada.”

De esta manera, la historia de amor que prometía casamiento y estabilidad terminó en confusión y dolor, con Mendoza como inesperado escenario de la separación.

