La Noche de los Chefs reunió a 400 personas en Mendoza para colaborar con una causa solidaria

La Ciudad de Mendoza fue sede de una nueva edición de La Noche de los Chefs, un encuentro que combinó gastronomía, arte y espectáculos con un objetivo solidario. Bajo el lema “Cocinando esperanzas”, la propuesta reunió a 400 personas en La Báscula de la Nave Cultural y destinó su recaudación a fortalecer el trabajo de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM).

La 23ª edición contó con la participación de 26 restaurantes y chefs, bodegas, artistas y representantes de distintos ámbitos. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la importancia del tiempo, especialmente para las personas que conviven con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, en las que el diagnóstico temprano y el inicio oportuno del tratamiento pueden mejorar el pronóstico y la calidad de vida.

La experiencia comenzó con una recepción musicalizada con vinilos por Chucky Gorria, de Oye Bar. Los restaurantes participantes presentaron preparaciones elaboradas con productos de estación e ingredientes regionales, en un recorrido gastronómico que puso en valor los sabores de Mendoza.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Además, distintas bodegas ofrecieron degustaciones de sus vinos. Entre ellas estuvieron Zuccardi, con su línea Alambrado; Lamadrid; Mil Suelos; Grupo Huentala; Susana Balbo; Escorihuela Gascón; Biplano Wines; Ruca Malén y Familia Crotta.

Uno de los momentos centrales fue la preparación del plato principal, coordinada por Fede Pettit y la comunidad gastronómica GULA. En esta instancia, chefs y estudiantes de la Escuela Internacional Islas Malvinas trabajaron en conjunto, compartieron técnicas y conocimientos y participaron tanto de la elaboración de los platos como del servicio de la cena.

La propuesta dulce estuvo a cargo de Lina Gourmet, MOM Pastelería – Event Studio y Petit Patisserie. Para el brindis final se ofrecieron espumantes de Antigal y Chandon, mientras que los vinos de la cena fueron aportados por Altavista y Casa Vigil.

El dinero reunido durante el encuentro se utilizará para renovar y actualizar la infraestructura y la tecnología de la sede de AMEM, una institución que desde hace más de 35 años acompaña a personas con esclerosis múltiple. La asociación brinda servicios de rehabilitación física y acompañamiento, con propuestas orientadas a mejorar la funcionalidad, la autonomía y el bienestar emocional de quienes conviven con esta enfermedad.