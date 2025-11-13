Search
EMOCIONANTE

La Noche de los Alfajores trae descuentos, actividades y propuestas en todo el país

El evento nacional busca impulsar la tradición del alfajor argentino con marcas, comercios y productores de todo el país.

El encuentro denominado La Noche de los Alfajores se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre, reuniendo a más de 40 empresas elaboradoras y más de 200 locales adheridos en distintas regiones del país.

Durante estas dos jornadas, los comercios físicos y plataformas online ofrecerán rebajas de hasta el 50 % en alfajores y productos relacionados, mientras que muchos locales extenderán sus horarios para facilitar la participación del público.

La iniciativa está organizada por el Campeonato Mundial del Alfajor, entidad que promueve la calidad y el posicionamiento internacional del alfajor argentino, y que en esta edición amplía su alcance con una experiencia llena de innovación, sorteos en redes sociales y acciones interactivas.

Las propuestas destacadas incluyen:

  • Descuentos tanto en alfajores artesanales como industriales.
  • Sorteos y dinámicas en redes sociales.
  • Promociones online temporarias.
  • Horarios de atención extendidos en múltiples puntos del país.

Será una experiencia que busca combinar tradición, orgullo nacional y gusto popular; una invitación para que consumidores, turistas y elaboradores compartan la celebración del alfajor en un ambiente entretenido y participativo.

ETIQUETAS:

Campeonato Mundial del AlfajorLa Noche de los Alfajores14 y 15 de noviembrealfajor argentino

