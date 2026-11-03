Los fanáticos del helado artesanal ya tienen una fecha para agendar. El próximo miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías, que este año celebrará su décimo aniversario con la participación de más de 500 establecimientos de distintos puntos de la Argentina.

El principal atractivo será una promoción de dos cuartos de kilo de helado al precio de uno, disponible desde las 19 hasta el cierre de cada comercio adherido. La iniciativa es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines.

Asemás, esta edición tendrá una novedad: Maní Split (crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, trozos de chocolate y cristales de sal).

Cómo funcionará el 2×1

El beneficio estará disponible únicamente en las heladerías que se sumen a la convocatoria. Por eso, quienes quieran aprovechar la oferta deberán consultar previamente cuáles son los locales participantes a través de los canales oficiales de Afadhya y Heladeros Artesanales.

La promoción comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se mantendrá hasta el horario de cierre de cada establecimiento. La convocatoria tendrá alcance nacional, con más de 500 comercios participantes