La Noche de las Heladerías 2025 se prepara para derretir los paladares en Mendoza

El evento más esperado del año, La Noche de las Heladerías, para los amantes del helado artesanal llega a la provincia de Mendoza, enmarcado en la 41.ª edición de la Semana del Helado Artesanal y bajo la organización de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

La cita será el jueves 13 de noviembre a partir de las 19 horas, en todos los locales adheridos. Esta noche será influida por el lema 2025: “El futuro es artesanal” y 2×1 en el pote de cuarto de kilo.

El amor de los argentinos por el helado se refleja en las cifras de consumo: cada persona disfruta en promedio unos 7,3 kilos de este postre al año, cantidad que puede alcanzar los 10 kilos durante el verano.

La Noche de las Heladerías se ha convertido en una fecha esperada por miles de personas, tanto por su carácter festivo como por la posibilidad de apoyar a los productores artesanales locales. Además de disfrutar del clásico 2×1, es una excelente oportunidad para descubrir nuevos sabores, recorrer distintos puntos de la provincia y celebrar una de las tradiciones más queridas del país: el helado artesanal.