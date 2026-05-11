La niñez: el eje central en la agenda de la Ciudad de Mendoza

Tras las jornadas de trabajo realizadas en abril junto a especialistas de FLACSO, la Ciudad de Mendoza se encamina a un nuevo encuentro de la Mesa Intersectorial, previsto para el miércoles 13 de mayo, instancia clave para avanzar en la planificación estratégica 2025-2030.

El compromiso del municipio con el bienestar de las infancias continúa profundizándose a través de este espacio de articulación institucional, que busca transformar los diagnósticos elaborados en acciones concretas y construir una hoja de ruta común orientada a garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los niños en todo el territorio.

Un modelo con respaldo internacional

La iniciativa forma parte del programa internacional EPIC-CAP 2030 (Children in All Policies), que posicionó a Mendoza entre los cinco municipios argentinos seleccionados para participar de este proyecto. El proceso cuenta además con el acompañamiento técnico de organismos de referencia mundial como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la University College London, lo que refuerza el enfoque integral y basado en evidencia de la propuesta.

Foto: cortesía Ciudad de Mendoza

El rol de la Mesa Intersectorial

El próximo encuentro será determinante para continuar afinando las matrices de planificación del plan. La Mesa Intersectorial tiene como objetivo sostener un trabajo articulado entre distintos sectores del Estado, la academia y organizaciones sociales, promoviendo que la perspectiva de las infancias atraviese de manera transversal todas las políticas públicas municipales, y no se limite a un área específica de gestión.

A través de este esquema de trabajo, se busca: