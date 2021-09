Lo confirmó la madre de la pequeña, Noelia Villemur a Diario NDI, explicó que finalmente su hija se encuentra con ella.

Este miércoles, finalmente concluyó el pedido de Noelia, quien acudió a los medios de comunicación luego de que el papá de su hija no la restituyera luego de llevársela por unas horas. Ella misma agradeció a los medios por la ayuda y confirmó que el miércoles la niña regresó con ella.

Los últimas declaraciones que se conocieron, fueron del papá de la pequeña. Maximiliano Legrand. «He sido víctima de una campaña sucia, en la que no solo ensucia mi nombre sino que está exponiendo a mi hija en los medios innecesariamente», explicó Legrand a Mendoza Post y manifestó: «La madre ha publicado sus fotos en todas las redes como si estuviera perdida, cuando ayer (por el lunes) mi mamá le pidió por favor que hicieran una video llamada con ella porque hace 10 días que no la ve y no le contestó» .

En la declaraciones por escrito Legrand aseguraba, «Se está quedando unos días conmigo hasta que se firme el convenio de cuidado personal» además, agregó «Mi hija tiene derecho a crecer con su padre también. Por ese derecho estoy velando».

Todo habría comenzado por una prohibición de acercamiento que impuso la mamá de la criatura hacia su ex, conocido abogado penalista. Tanto la madre, como el padre dieron la versión del conflicto que hasta el momento no termina.

El pasado lunes 15 de septiembre el padre de la pequeña fue a la casa de su ex pareja y la retiró a las 18, tal como los establece el régimen de visitas. Lo cierto es que debían volver a las 21, pero no lo hicieron. “Desapareció, no regresó. Fue la abuela a su casa a buscarlos y no estaban, tampoco contestaban el teléfono”, explicó Juan Manuel Rodríguez,

Por esta razón la madre realizó la denuncia en Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz la cual que quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos. En consecuencia, el ayudante fiscal se comunicó con el padre y este dijo que la nena está con él pero que se ha ido a Tupungato. Fue allí donde le solicitaron hacer una videollamada para constatar cómo estaba la menor, y sólo hizo sólo una llamada. Se comprometió a llevarla el martes a las 7 a la fiscalía y no se presentó”, agregó Rodríguez.