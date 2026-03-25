La niña baleada en Godoy Cruz podría sufrir la amputación de una pierna

La nena que fue baleada en Godoy Cruz el pasado sábado evoluciona favorablemente en la terapia intensiva del hospital Notti, aunque hay una situación que preocupa a los médicos: las graves lesiones sufridas en una de sus piernas podrían derivar en una amputación en caso de que el bypass que le practicaron no dé los resultados esperados. De momento, las señales son alentadoras.

Cabe recordar que la niña de 11 años recibió cuatro disparos en total, dos de los cuales impactaron en su pierna izquierda, dañándole la arteria aorta y la tibia. Debido a la gravedad de la herida, el personal médico le practicó un bypass en la zona, el cual está siendo monitoreado constantemente. Si esto no funciona, podría ser necesaria una amputación.

Mientras la pequeña lucha por recuperarse, su madre y su hermana de 18 años están alojadas en el hospital bajo consigna policial. En diálogo con Diario UNO, la progenitora relató que, debido a lo vivido, la víctima tiene problemas para dormir.

La familia responsabiliza al Gobierno

En relación al hecho vivido, la madre de la niña reclamó que ningún funcionario de Seguridad se hizo presente y responsabilizó al Gobierno provincial “porque esto viene de un interno de un penal“. Cabe resaltar que, según trascendió, los autores intelectuales del ataque serían internos del sistema penitenciario, quienes estarían motivados por una venganza hacia el padre de la pequeña por un asunto vinculado a drogas.

“Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal, Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo (Agüero Declaux) en donde me cuenta que él no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos“, contó la mujer durante una entrevista con Radio Nihuil. Cabe resaltar que el padre de la víctima también se encuentra preso.

Cabe recordar que el hecho ocurrió durante la tarde del pasado sábado en la intersección de Martín Coronado y El Carrizal -en Godoy Cruz-, cunado una niña de 11 años fue baleada tras abrir la puerta de su vivienda. Como consecuencia, la pequeña sufrió heridas en una mano, la ingle y en su pierna izquierda.

En la escena trabajaron efectivos de la UID y de Policía Científica, que constataron la presencia de vainas servidas calibre 9 milímetros y realizaron las pericias de rigor.

De acuerdo a trascendidos, el autor sería un adolescente de 17 años, que aún es intensamente buscado por la Policía.