La nieve obligó a cortar la Ruta Provincial 89 en Tupungato

La Ruta Provincial 89, en la zona de precordillera de Tupungato, sufrió un corte debido a las condiciones meteorológicas adversas, en el marco de una intensa nevada que sorprendió al Valle de Uco en plena primavera. La acumulación de nieve sobre la calzada y la escasa visibilidad dificultaron el tránsito y obligaron a tomar medidas preventivas para evitar accidentes.

El fenómeno afectó principalmente a los sectores de mayor altura, donde el paisaje quedó completamente cubierto de blanco. Las condiciones registradas en la zona representaron un riesgo para quienes circulaban por caminos de montaña, por lo que se recomendó evitar los desplazamientos mientras persistiera la situación.

Ante este escenario, Defensa Civil Mendoza recomendó circular con extrema precaución y consultar los informes oficiales sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje hacia la montaña. También pidió evitar traslados innecesarios hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

La nevada dejó postales inusuales para esta época del año en la precordillera tupungatina, pero también puso en evidencia las dificultades que pueden generar los cambios bruscos del tiempo en los caminos de montaña. Se recomienda a los conductores mantenerse informados y respetar las indicaciones de las autoridades.