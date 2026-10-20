La Nave Cultural será sede del primer Oficios Tech Day en Mendoza

La Ciudad de Mendoza recibirá este martes 20 de octubre el Oficios Tech Day 2026, un evento que busca impulsar la profesionalización de los oficios técnicos y acercar las nuevas tecnologías al sector industrial. La jornada se desarrollará de 10 a 20 en la Nave Cultural y convocará a trabajadores, especialistas, empresas e instituciones vinculadas con la actividad.

La propuesta combinará espacios de exhibición, encuentros de networking y cuatro foros temáticos para analizar los cambios que atraviesan los oficios y las demandas actuales de la industria. El objetivo es generar un espacio de intercambio entre profesionales, empresas y referentes de la formación técnica.

Cuatro foros para conocer las nuevas tendencias

La programación tendrá lugar en la Sala 1 de la Nave Cultural y comenzará a las 11 con el foro “Inteligencia artificial aplicada a los oficios y la industria”. La exposición principal estará a cargo de Daniel López, fundador y consultor de Aiderbrand, y contará con la participación de referentes del ámbito tecnológico, educativo y empresarial.

A las 14 se realizará el encuentro “Climatización conectada”, con Nicolás Moreno, gerente de JF Moreno, como expositor central. También participarán representantes de Grupo LTN (Friolatina), Alfrío y la Asociación Argentina del Frío, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre el sector.

La agenda continuará a las 16 con el foro “Energía en transformación”, encabezado por Pablo Syriani, presidente de la Asociación Valor Tres. El panel incluirá a especialistas en políticas ambientales y cambio climático, además de referentes de Grener, empresa mendocina dedicada a soluciones de energía solar y renovable para la industria agropecuaria.

Por último, a las 18 será el turno de “Construcción sustentable”, con Andrés Cohen, socio fundador y CEO de Netzefy. La actividad también contará con la participación de la arquitecta Sandra Guillén y Carolina Tamiozzo, coordinadora de Academia LTN, vinculada con soluciones constructivas eficientes.